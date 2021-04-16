Юный вологжанин пользовался чужой банковской картой и попал под суд

17-летний подросток пользовался чужой банковской картой и попал под суд. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета).

По версии следствия, 4 октября 2020 года он подросток взял у приятеля чужую банковскую карту. При этом он знал, что она была похищена. Ею он оплачивал в магазинах покупки, потратив чужие 1160 рублей. Сейчас дело расследовано и передано в суд. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области, преступление наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо принудительными работами, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом либо без такового.