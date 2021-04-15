В Селе Кубенском подросток скончался от 28 ножевых ранений

Погибший. Источник городской портал «Череповец-Поиск»

В Вологодском районе в селе Кубенское жестоко убили 17-летнего студента Кубенского филиала Вологодского технического колледжа Илью З. Имя погибшего стало известно редакции «Череповец-Поиск» из собственных источников. Как предполагает следствие, в ночь на 15 апреля компания молодых людей выпивала в бане, принадлежащей общему знакомому.

В какой-то момент вечеринка пошла не по плану: у 36-летнего мужчины возник конфликт с несовершеннолетним. Взрослый вологжанин нанес около 24 ударов ножом в голову, шею, грудь, спину и руки ребенка.

Мальчик практически моментально скончался от жутких травм. Об этом сообщило СУ Следственного комитета по Вологодской области. Подозреваемый не отрицает свою вину, однако не помнит причины ссоры. По его словам, он был сильно пьян. На данный момент решается вопрос об аресте подозреваемого