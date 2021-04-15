63-летняя череповчанка отдала дистанционным мошенникам более 5 млн рублей

Сумма в килограмм пятитысячных купюр ушла неизвестным Фото: Евдокия САХАРОВА

Рекордную сумму отдала жительница Череповца дистанционным мошенникам. 63-летняя череповчанка заподозрила неладное только на третий день "развода", уже переведя неизвестным 5 миллионов 43 тысячи 903 рубля. Она успела взять два кредита на общую сумму 2,4 млн рублей, 700 тысяч из этой суммы ей удалось сохранить...

Аферисты позвонили женщине 12 апреля. Потерпевшая рассказала, что незнакомка представилась сотрудником правоохранительных органов: якобы в Москве задержали преступников, которые имеют у себя базу клиентов банков. По словам мошенницы, злоумышленников поймали не всех, кто-то из них все еще может обокрасть череповчанку. Поэтому нужно оперативно снять все свои деньги и перевести их «в безопасную ячейку» очень странным способом: обналичить сбережения и разослать накопления по десяткам неизвестных счетов через банкомат.

Женщина встала у аппарата и до ночи переводила деньги неизвестным. Позже поехала в отделение банка, но там через некоторое время банкомат стал зависать... Тогда она переместилась в другую точку и доперевела 1,682 млн рублей.

Уже на следующий день после повторного звонка довольных добычей аферистов, дама отправила вторую часть сбережений на 30 телефонных номеров...

И на третий день мошенники не успокоились. Они предложили жертве «закрыть кредитный потенциал». Для этого череповчанка взяла кредит на 1,7 млн рублей и отдала неизвестным. Во втором банке ей отказали. В третьем оформили займ на 700 тысяч рублей. На этом моменте у женщины что-то щелкнуло: эту сумму она уже не стала переводить дистанционщикам.

Правоохранители завели уголовное дело о мошенничестве. В общем-то, 5 миллионов рублей - это килограмм пятитысячных купюр.