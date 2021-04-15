На спасение элитного поселка под Вологдой от подтопления пришла власть

Элитный поселок построен на подтопляемой территории с ведома властей. Сергей Жестянников, ВКонтакте

Проблему, которую создали чиновники, невзирая на мнение специалистов, будут решать с помощью... специалистов. К решению проблемы подтопления элитного коттеджного поселка Сосновый берег привлекут проектно-изыскательный институт.

Похоже, застройщики, получившие участки на затапливаемой территории, будут решать проблему за общественный счет. Соответствующее поручение дал сегодня, 15 апреля, на ВКС губернатор Олег Кувшинников.

На переднем крае - мощная техника.Сергей Жестянников, ВКонтакте

Напомним, территория коттеджного поселка Сосновый Берег близ деревни Новое находится в зоне подтопления паводковыми водами. Здесь результате разлива реки осенью 2019 года под водой оказались несколько десятков жилых домов. Риск повторения ситуации существует каждую весну. Власти своим непрофессионализмом создали проблему - теперь будут решать, тратя немалые средства. «Будем приглашать специалистов, запрашивать финансирование для проведения противопаводковых мероприятий на этой территории, чтобы предотвратить повторение ситуации», — говорит глава Вологодского района Сергей Жестянников.

Ранее уже звучало предложение построить ради спасения поселка плотину для регулирования стока выше по течению Тошни - естественно, за государственный счет.

На утро 15 апреля из Соснового берега вывезены 27 человек, включая пятерых детей. Готовятся к эвакуации еще восемь жителей. Уровень воды в реке Тошне растет. За последние сутки увеличился более чем за 40 см. 14 апреля стояла жаркая погода и в лесах интенсивно таял снег. В полдень 15 апреля в Сосновом береге подтопило 15 участков и пять домов.

Сергей Жестянников возглавил штаб спасения Соснового берега Фото: администрация Вологодского муниципального района

Сейчас внимание властей приковано к элитному поселку, туда направлено 14 единиц спецтехники, в том числе высокопроходимый КамАЗ ДОСААФ. "Делаем обваловку вокруг обводного канала, привлекли к работе волонтеров", — рапортует глава района Сергей Жестянников, расхаживающий в сапогах с длинными голенищами по местным лужам. Именно он возглавил оперативный штаб по предупреждению и ликвидации подтопления этого важного для вологжан населенного пункта.

К поселку завезен песок, закуплены мешки. "Из мешков с песком формируем бруствер в местах наиболее вероятного выхода воды", - сообщает Жестянников.

Интересно, что сотни дачников, побывавшие в такой ситуации, таким вниманием власть имущих не были избалованы. Например, в Баранкове, где рыба заходила в огороды, люди, главным образом пенсионеры, собирали деньги и сами отсыпали 3 километра дороги, сами тянули линии электропередач.