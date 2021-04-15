В Вологде ищут подростка. Ориентировка ПСО

В Вологде ищут 14-летнего подростка. Он пропал 4 апреля. Ушел из дома на Окружном шоссе и более 10 дней о нем нет никакой информации.

Его приметы: шрам на щеке, рост 167, русые волосы, серые глаза. Был одет в красную куртку, черные брюки, цветные кроссовки, имел при себе желтый телефон.

Информацию распространяют родные мальчика. Просьба всем, кто его видел, имеет какую-либо информацию, позвонить по телефонам полиции или волонтеров-поисковиков: 102 или 8 911 505 68 98.