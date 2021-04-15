В Вологде пациент буйно пьянствовал в инфекционке

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В областной столице в 9 часов вечера сотрудникам Росгвардии пришлось наведаться в инфекционную больницу на Пошехонском шоссе. Медики не смогли справиться с нетрезвым дебоширом. Им оказался 48-летний пациент, который не смог удержаться, чтобы не выпить. На замечание о том, что в учреждении запрещено распивать спиртные напитки, вологжанин ответил матом и устроил скандал.

Правоохранители доставили нетрезвого больного в отдел полиции. Как оказалось, это был не единственный агрессивный пьянчужка в городе. В час ночи Росгвардия отправилась на вызов в супермаркет на Северной. Нетрезвый посетитель начал неадекватно себя вести и пугать других клиентов, мешать работе продавцов, ругаться и размахивать руками. Его также доставили в полицию. На нарушителей составили протоколы по статье "Мелкое хулиганство". Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Вологодской области.