У Спасо-Прилуцкого монастыря изуродовали деревья

Такой "благородный" теперь вид у ив. Фото Ирины Магнитовой, выложены на странице мэра города ВКонтакте

В Вологде жители Прилук забили тревогу: в одно прекрасное утро ивы-самострижки, что росли в Монастырском саду прямо напротив Спасо-Прилуцкого монастыря и у детской площадки, оказались полностью изуродованными.

Теперь пейзаж безвозвратно испорчен. Вологжанка Ирина Магнитова показала фотографии вандализма мэру: разместила доказательства в комментариях под постом о благоустройстве... Теперь жители хотят знать, кому могли помешать декоративные деревья, создающие приятную тень: "Было очень красиво и они закрывали неказистое здание, а теперь видим колбасу и шины! Если была обрезка, то наверное нужно было хоть что то оставить!"

Местные жители в шоке от такого вандализма. Фото Ирины Магнитовой, выложены на странице мэра города ВКонтакте

Неприхотливая ломкая шаровидная самостригущаяся ива хорошо переносит холод и влажность, самостоятельно образует идеально ровную, как бы стриженную, округлую крону. Дерево можно сформировать любой высоты. На этот раз, видимо, у коммунальщиков был собственный взгляд на ландшафтное искусство. Они выполнили топпинг деревьев - опытные мастера к такому варварскому способу обрезки прибегают только в исключительных случаях.

Напомним, мэр Череповца заявил, что уродовать деревья топпингом, оставляя полумертвые пни по 8 метров, больше в городе не будут. До областной столицы "сакральные" знания еще не дошли... Подробнее о кронировании, топпинге и деревьях в городе читайте в нашей статье.