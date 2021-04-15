Спасателей из Великого Устюга перебросят в Вологду из-за наводнения

Сосновый берег топит. Фотографии главы района

В Вологодском районе сложная обстановка с половодьем. Губернатор Олег Кувшинников сообщил об усилении МЧС около Вологды: спасателей из Великого Устюга перебросят в областной центр. Обычно именно на родине Деда Мороза возникают проблемы весной, однако в этот год вологжан беспокоит река Тошня. Каждый день уровень воды серьезно поднимается - за минувшие сутки на 40 см. В Великом Устюге на реке Сухоне за ночь вода упала на 26 см.

Открыты пункты размещения

Как сообщил глава Вологодского района Сергей Жестянников, под Вологдой развернуты 3 пункта временного размещения. К полудню сегодняшнего дня в Сосновом берегу, подтоплено 15 участков, 5 домов, эвакуировано 27 человек, в том числе 5 детей. Сейчас вокруг обводного канала техника производит обваловку. Глава района попросил у губернатора выделения дополнительный средств в этой критической ситуации. Заместитель главы региона должен будет привлечь проектный институт к разработке комплекса противопаводковых мероприятий на данной территории.

Областной столице осталось 1,4 метра до наводнения.

27 жителей уже эвакуированы из домов

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