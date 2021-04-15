Удравшего из детсада мальчонку нашли по камерам на Октябрьском мосту

Кадр с Октябрьского моста

В Череповце 6-летний мальчик сбежал из детского сада. О ЧП в правоохранительные органы сообщили очевидцы. Череповчане с ужасом наблюдали, как одинокий ребенок в шортиках и майке спешит в сторону Зашекснинского района по Октябрьскому мосту.

В полицию обратились и работники дошкольного учреждения, все-таки заметившие пропажу. Правоохранители забрали мальчика в отдел, куда вызвали ошарашенных родителей и представителей детсада.

Инцидентом занялось подразделение по делам несовершеннолетних.

В конце марта в Череповце также убежал 6-летний ребенок. Его заметил прохожий и отвел в учреждение. Пока неизвестно, один и тот же ли это мальчик. Будем надеяться, его не обижают в детсаду.