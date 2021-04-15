Пламенем горящей травы повреждена теплотрасса под Череповцом

Место происшествия Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В поселке Новые Углы в минувшую среду днем загорелась трава на площади 30 квадратных метров. По данным пресс-службы МЧС по Вологодской области, из-за неосторожного обращения с огнем обгорел утеплитель теплотрассы. На место выехали 2 единицы техники и 6 человек личного состава.

Всего на Вологодчине с начала сезона зарегистрировано 17 палов травы, 5 из них в Вологде. Пожары начались именно в последнее время - наступила теплая сухая погода, сошел снег. Площади возгорания ужасают...

Пожар на Гагарина Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

14 апреля в полдень загорелось 100 квадратных метров в городе Красавино Великоустюгского района. В 4 часа дня вспыхнула трава в конце улицы Гагарина в Вологде. Площадь пожара также составила 100 метров. Причинами ЧП называют неосторожное обращение с огнем.

Наблюдается повсеместное горение мусора.