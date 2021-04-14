Вологжанин угрожал инспекторам ДПС "лимонкой"

Граната Ф-1 оказалась муляжом Фото: Олег УКЛАДОВ

Позже выяснилось, что это всего лишь муляж.

Пресс-служба судов Вологодской области сообщает, что в январе 2021 года на 320 километре дороги Вологда-Медвежьегорск водитель угрожал полицейским гранатой.

30-летнего водителя, местного жителя, остановили на дороге за нарушение ПДД. Во время оформления протокола в машине ГИБДД мужчина достал из кармана ручную осколочную гранату Ф-1. Он стал угрожать полицейским и выдернул кольцо с предохранительной чекой.

Сотрудники ДПС посчитали, что это боевая граната, поэтому оперативно эвакуировались из своей автомашины. Позже оказалось, что это муляж, которая не представляется.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ - применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти.

Материалы попали в суд. Суд рассмотрел материалы дела и назначил подсудимому штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, граната Ф-1, известная больше как "лимонка", была принята на вооружение в СССР в 1940 году, активно использовалась в годы Великой Отечественной войны.