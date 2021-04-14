В Центре управления регионом пересчитали открытые люки

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Более 50 сообщений о незакрытых люках поступило в вологодский Центр управления регионом. Такая проблема появилась с начала весны. Только с начала апреля зафиксировано более десятка сообщений. Всего с начала года поступило более 50 таких обращений, сообщает паблик ЦУРа ВКонтакте. В поселке Кувшиново провалился участок рядом с люком на улице Майской, возле дома №14. Глубина колодца, по оценкам местных жителей, около полутора метров.

«Выходишь из подъезда и можешь попасть раньше времени в вечную жизнь... Вход в портал бесплатный», - писали вологжане.

Ответственные службы в течение двух дней поставили ограждение, а затем засыпали яму песком. В ближайшее время территорию планируют заасфальтировать.

Центр управления регионом рекомендует ответственным сотрудникам администраций и коммунальных служб провести проверки канализационных люков, которые им принадлежат. И в случае поломки незамедлительно поставить ограничительные знаки и привести объекты в порядок.

Вологжане могут сообщить о незакрытых люках в АО «Вологдагортеплосеть»: 75-17-20, МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»: 75-72-15, 75-33-49, Центр городского управления: 8-800-302-16-17, Единую дежурно-диспетчерскую службу: 72-45-00, 72-35-53.

Кроме того, специалисты отрабатывают сообщения, которые вологжане пишут в соцсетях и отправляют через платформу обратной связи «ГосУслуги. Решаем вместе».