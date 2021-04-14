Мэр Вологды спас шкафчик пенсионерки

Фото со страницы мэра

В Вологде мэр города Сергей Воропанов откликнулся на одну из заявок по новому волонтерскому проекту. Мобильные бригады с этого понедельника начали помогать по хозяйству тем вологжанам, кто сам не может справиться с такой работой. Попросить помощи можно по телефону 76–07–28.

Сити-менеджер пообщался с избирательницей

Высокооплачиваемый сити-менеджер решил помочь Тамаре Сергеевне Даниловой. За пару минут ему удалось отрегулировать дверцы кухонного шкафчика, укрепить полку, замерить порог в кухню для замены. Во время работы удалось обсудить угрожающие гаражи у дома и даже встречу Тамары Сергеевны с Титовым и Терешковой на Байконуре. Не все вологжане в соцсетях оценили такой порыв чиновника. Все-таки менеджер должен решать проблемы на более высоком уровне... С другой стороны, руководителю важно знать, как все проходит на реальном вызове, пообщаться с жителям.