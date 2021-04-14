В Вологодском районе жители спасаются от подтоплений мешками с песком

Фото со страницы Сергея Жестянникова

В Вологодском районе тяжелая ситуация с половодьем. Только за минувшие сутки на водомерном посту в деревне Водогино уровень воды поднялся на 40 см.

Фото со страницы главы Вологодского района

Мобильная группа осмотрела территории, находящиеся в опасности, а именно Дудинское, Михальцево, Новое, Сосновый берег и Водогино. В Дудинском уже подтоплены 5 участков на берегу, жители спаслись. В деревне Водогино немного подтоплены 2 дачных участка и 30 метров насыпной дороги у берега Тошни. В Сосновом берегу еще в 4 часа дня местные жители пытались укрепить берег мешками с песком. На месте работает помпа. До критического уровня осталось всего 15 см.

У Михальцево пока подтоплений нет, хотя уровень воды высокий. Специалисты ведут круглосуточный мониторинг. "Для Соснового берега выделены 40 тонн песка",- сообщил Сергей Жестянников. К внештатным ситуациям спецслужбы готовы.