В Екимцево затопило дачи

Фото ЧП от очевидца Максима Соколова. Паблик "Онлайн Вологда"

В Вологде местные жители забили тревогу: топит дачи. Очевидец предоставил фото из затопленного СНТ "Тошня" в Екимцево. За сутки вода поднялась на 41 сантиметр. К полудню уровень составил 110,42 метра по Балтийской Системе. По официальным данным, уровень подтопления дач должен составлять 111,2 метра.

Фото Максима Соколова. Паблик "Онлайн Вологда"

Подтапливает и дачные участки за Баранково, а именно ТС «Прогресс», «Ручеек», «Березка». Меньше всего повезло домам у дороги. Вчера начальник «Водоканала» назвал ситуацию напряженной, но не критической, и предположил, что вода не затопит дачи.

В прошлом году в СТ "Парус" можно было ловить крупную рыбу с порога дома.

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