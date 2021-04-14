За травлю соперницы в интернете череповчанка выплатит крупный штраф

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В Череповце суд рассмотрел дело 53-летней местной жительницы. На нее пожаловалась другая череповчанка: 18 января соперница написала унижающий достоинство истицы комментарий под фотографией лошади, размещенной на собственной странице ВКонтакте. Как сообщила потерпевшая, травля длилась в течение года.

Сначала агрессивная женщина писала оскорбительные комментарии под постами в группе истицы. Когда токсичной череповчанке закрыли туда доступ, она начала унижать соперницу уже на своей страничке. Комментарии находились в свободном доступе, и все их видели.

Обидчица так и не извинилась перед потерпевшей. Суд назначил преступнице штраф в 5000 рублей. Постановление вступило в законную силу.