В Вологде на Ленинградском мосту произошло ДТП с 5 машинами

Цепочка из 5 машин в ДТП Фото: Областной УГИБДД

В Вологде вчера вечером произошла крупная авария с участием сразу пяти транспортных средств, включая рейсовый автобус. В 17:40 на Ленинградском мосту образовалась пробка до проспекта Победы, а с улицы Октябрьской до Мира.

Водитель автобуса серьезно пострадал Фото: Областной УГИБДД

Как сообщает пресс-служба местного ГИБДД, 62-летний водитель автобуса «Олимп» маршрута №48 не успел притормозить. Это спровоцировало цепь аварий. Общественный транспорт врезался в остановившийся впереди на красный свет автомобиль «Лэнд Ровер». Иномарку откинуло вперед на «Шевроле Лачетти», которое в свою очередь задело «Хендай Солярис». Столкновения завершились на ВАЗ-2110.

В ДТП пострадали двое: водитель автобуса и владелица «Лэнд Ровер». Пенсионера госпитализировали с травмами, а женщине назначили амбулаторное лечение.