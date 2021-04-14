Учебная машина сбила дошкольника в Вологодской области

Ответственность полностью будет возложена на автоинструктора. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Учебный автомобиль сбил ребенка. ДТП произошло 13 апреля в Чагоде. В 9:33 у дома № 11 на улице Кооперативной "Лада" сбила мальчика.

В 9:33 учебный автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находилась обучающаяся в автошколе 35-летняя женщина, сбил мальчика 2014 года рождения. Ребенок внезапно появился перед автомобилем. Это случилось неподалеку от пешеходного перехода.

Как прокомментировала ИА «Вологда Регион» сотрудница областного Управления Госавтоинспекции Анастасия Кайсабаева, ответственность за дорожное происшествие несет инструктор - мужчина 1959 года рождения.

Мальчик получил травму ноги, будет лечиться дома.