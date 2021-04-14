На обновленном бульваре в Вологде установили ржавые люки

Фирменный люк оказался ржавым. Фото Newsvo

Коллеги портала Newsvo пристально следят за обновлением бульвара Пирогова в Вологде. На днях там установили новые крышки канализационных люков, созданные по индивидуальным эскизам. Ранее там стояли обычные крышки - необходимо было сдавать объект, а тех люков, которые предусматривал проект, еще не было в наличии.

Сейчас необходимые люки появились. Это люки с изображением лося, который красовался на советском гербе Вологды, а так же надписями «Бульвар Пирогова.2020.Вологда».

Люки были изготовлены по индивидуальным эскизам. Фото Newsvo

По информации портала Newsvo, и это видно на фотографиях, крышки колодцев выглядят ржавыми. Это вызывает недоумение горожан - это брендированные, фирменные люки, изготовленные малым тиражом, наверняка их стоимость превышает обычные в разы, так что они должны бы выглядеть безупречно, а сами должны быть долговечными.

Напомним, что реконструкция бульвара Пирогова в 2020 году потребовала более 63 миллионов рублей. Работы производило предприятие ООО «Магистраль» под контролем «Лаборатории городской среды», созданной при администрации города.

Сейчас бульвар - одно из любимых мест для прогулок и отдыха.