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Общество14 апреля 2021 11:50

Найденный мертвым в центре Вологды мужчина оказался следователем по особо важным делам

Ему был 41 год
Иван Чухнин
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Дмитрию Жужгину был 41 год.

Дмитрию Жужгину был 41 год.

Как сообщала "Комсомольская правда"- Вологодская область, в Вологде на улице Кирова умер мужчина. Он упал на тротуаре неподалеку от улицы Ленинградской. Следов насильственной смерти обнаружены не было .

Как выяснилось, это 41-летний погибший мужчина - старший следователь по особо важным делам управления СК РФ по Вологодской области, подполковник Дмитрий Жужгин. Офицер работал в СК с 2011 года. Он начинал карьеру в октябре 2007 года в должности следователя Великоустюгского межрайонного следственного отдела.

Когда в 2011 году был образован СК России, Жужгин работал следователем Никольского межрайонного следственного отдела, где вскоре получил повышение до старшего следователя.

В 2019 году в должности следователя по особо важным делам следственного отдела по Вологде за высокий профессионализм и достижения по службе ему присвоили внеочередное звание подполковника юстиции. После этого Дмитрия Николаевича назначили старшим следователем первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК России по Вологодской области.

"Дмитрий Жужгин останется в памяти коллег и друзей не только как опытный профессионал, но и как добрый, отзывчивый, приятный в общении человек", - сообщают коллеги Дмитрия.

По факту гибели офицера, следователя высокой квалификации проводится проверка, назначены экспертизы.