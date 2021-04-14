11 тысяч высококачественно подделанных рублей обнаружили на Вологодчине

Если вы нашли подделку, отнесите ее в полицию, иначе можно попасть под статью Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде обнаружили 2 поддельные купюры. Тысяча рублей поступила в кредитно-финансовую организацию от сети автозаправок, другая пятитысячная купюра прибыла из строительной организации. Еще одну банкноту в 5000 рублей распознали как фальшивку в одном из продуктовых магазинов села Сямжа при пересчете выручки.

Запрещенные бумажки отправили на исследование - факт подделки подтвердили эксперты. Возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег". За это грозит до 15 лет лишения свободы и штраф. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Эксперт рассказал, что фальшивомонетчики имитируют большинство общеизвестных средств защиты, как для оборудования, так и для человеческого глаза. Как еще можно отличить подделку пятитысячной купюры: под гербом Хабаровска пальцами должна чувствоваться микроперфорация, а на ленте под ногой Н.Н. Муравьева-Амурского под острым углом должны виднеться буквы РР, при вращении изображение инвертируется.