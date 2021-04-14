В Вологде разыскивают девушку с челкой и татуировкой

28-летняя Татьяна Соколова пропала 8 апреля Фото: ВРОО ПСО "Ты не один"

В Вологде пропала 28-летняя девушка. Татьяна Соколова ушла 8 апреля 2021 года из дома на улице Карла Маркса, 15 и на связь больше не выходила. Родственники ждут ее возвращения...

У Татьяны серые глаза и темно-русые волосы с челкой. На левом предплечье особая примета - татуировка с латинскими буквами. Девушка ростом 167 см, была в темных джинсах и куртке. С собой взяла телефон и кошелек.

Всем, имеющим информацию о местонахождении пропавшей, просьба сообщить в полицию по телефону 102 или волонтерам ПСО «Ты не один»: 8 (911) 505-68-98.