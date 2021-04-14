В Великом Устюге начался ледоход

В Великом Устюге солнечная погода, 11 градусов тепла

Прогнозы специалистов были довольно точны: ледоход в Великом Устюге прогнозировался на 14 апреля, он начался 13.

Последним аккордом стал взрыв ледовой перемычки- переправы на Малой Северной Двине вечером, 13 апреля в 19:00 .

Местные жители изумлялись - роста уровней воды не ощущалось. 13 апреля на восемь часов вечера, по данным Вологодского ЦГМС, на реке Сухоне пошёл ледоход от города Тотьма до деревни Каликино, Великоустюгского района. Сразу же стал расти уровень воды - на Сухоне на посту в Каликино увеличился за два часа более чем на метр.

При этом в Великом Устюге уровень Сухоны снизился на шесть сантиметров. Лед шел ровно, одним полотном, не создавая заторов.

Согласно утренним сообщениям, лед идет спокойно, пропуск вод ведется в штатном режиме.

За ледоходом можно наблюдать в онлайн-режиме - сайт традиция-да.рф предоставил эту возможность.

В последние часы уровень воды в Великом Устюге вырос, идет "густой ледоход". В 9:30 14 апреля температура воздуха плюс 11 градусов, ветер 1 м/с.