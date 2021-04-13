В Вологодской области возбудились клещи

Желательно сделать прививку и опрыскивать себя отпугивающим средством

В Вологодской области проснулись не только медведи, но и клещи. Уже зафиксировано 6 вологжан (из них четверо детей), которые пострадали от активности кровопийц. Сообщается, что укусили жителей Вологды, Череповца, Междуреченского, Нюксенского и Бабушкинского районов.

Буйство клещей ожидают в мае-июне, а клещевой сезон растянется до сентября. В прошлом году к 11 апреля клещи покусали 129 человек, что удивительно, ведь был строгий режим самоизоляции.

Вологжанам рекомендуют привиться от в клещевого вирусного энцефалита - болезнь смертельная и ведет к страшным последствиям. На данный момент от него привито 36,5 тысяч вологжан. Клещи переносят и другой опасный недуг - боррелиоз (болезнь Лайма). От него вакцины, к сожалению, не существует, как и от анаплазмоза, и эрлихиоза. После удаления насекомого, его нужно срочно сдать на анализ - результат позволит как можно раньше назначить необходимое лечение.

Если после укуса у вас возникла крапивница, сильные покраснения, симптомы ОРВИ, тремор, усиленный пульс, повышенный тонус мышц шеи - это может говорить о тяжелом заболевании. Срочно обратитесь к врачу.

Обрабатывайте одежду и открытые части тела специальными препаратами, отпугивающими клещей. Не забудьте про детей и животных. Желательно носить закрытую одежду и обувь, заправлять футболку в штаны, штаны в носки. После прогулки необходимо тщательно осмотреть тело (особенно под коленями, голову, за ушами, шею, пах, подмышки) и одежду.