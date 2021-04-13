На Вологодчине горит сухая трава

Череповец, улица Шубацкая Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологодской области наступила теплая солнечная погода, в регионе вспомнили про ежегодную проблему - сезон палов сухой травы.

11 апреля ликвидировано 3 пала: в Кадуйском районе пожар захватил 380 квадратных метров, в Череповце на улице Бардина - 40 кв.м., в Вологде на улице Чернышовской - 50 кв.м. (за Окружным шоссе). Кроме того, 4 раза за день горел мусор.

Череповец, улица Годовикова Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

12 апреля пожары стали еще крупнее: в деревне Мелечино Устюженского района вспыхнуло 320 квадратных метров сухой травы, в Череповце на улице Шубацкая удалось потушить 280 кв.м., на улице Годовикова - еще 60 кв.м.

Правоохранители рассмотрят вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности. Напомним, что собственники территорий обязаны очистить территорию от мусора, в том числе от сухой растительности.