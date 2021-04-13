На Вологодчине просыпаются медведи

Медведям нужна еда после спячки

Вологжан предупреждает облохотдепартамент: жители сельской местности должны быть сейчас особенно осторожны. В Вологодской области просыпаются медведи. Первые полмесяца они еще ленивы и спокойны, берегут энергию и далеко от берлоги не уходят.

Весной у гигантских хищников небольшой выбор в пище: в ход идут ягоды, желуди, падаль и дичь. Однако нужно быть предельно аккуратными, бурые мишки весят около 200 килограмм (встречаются особи до 600 кг), развивают скорость до 50 км/ч, отлично лазят по деревьям.

Не стоит привлекать животное пищей, мусором. Медведицу с медвежатами рекомендуют обходить еще аккуратнее - мать будет защищать своих детей.

Если хищники зайдут в ваш населенный пункт, сообщите районным охотничьим инспекторам или облохотдепартаменту по телефону (817-2) 23-00-88.