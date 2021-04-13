Девочка из Грязовца украла в собственной школе куртку

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В Грязовце школьница покусилась на чужую куртку прямо в здании учебного заведения. Заявление подала мать пострадавшей школьницы. Одежду оценили в 3 тысячи рублей.

Правоохранителям удалось установить подозреваемую в хищении. Ей оказалась девятиклассница. Девочка пояснила сотрудникам ПДН, что ей понравилась куртка, поэтому она забрала ее себе. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело, модная куртка вернулась законной хозяйке. Неизвестно, есть ли у родителей похитительницы возможность покупать ей красивую одежду.