В Череповце собаки задохнулись во вспыхнувшем приюте

Бедные животные серьезно пострадали. Фото приют Спас

В Череповце 12 апреля днем произошел жуткий пожар в Сборном приюте адаптации собак «Спас». Как сообщили зоозащитники, трое животных погибло, много кошек и собак обгорели и надышались дыма - их отвезли к ветеринарам. Работники организации кинулись в пламя спасать горящих питомцев, в результате получили ожоги рук... Животные кричали. Многие были без сознания в тяжелом состоянии.

Помещения выгорели. Фото приют Спас

Причиной ЧП называют неисправность проводки. Повезло, что возгорание началось не ночью, иначе бы погибли все животные. На место быстро приехали пожарные, даже оказали первую помощь животным, дали им подышать кислородными масками. Погибли маленький щенок Лёнечка, старушка Аля и кот Рыжик.

Серьезно пострадали помещения приюта: выгорели полностью две комнаты, еще одна частично и одна полностью закопчена. Необходима полная замена проводки (в том числе и в другом здании), замена окон и дверей.

Животные в шоке, им негде жить. Фото приют Спас

Сейчас волонтеры объявили сбор средств. Животных сейчас некуда распределить, работники также остались без жилья. Активисты попытались добиться помощи от города, по их словам пришел такой ответ от мэрии: "Здравствуйте. На этой неделе в приют выедет комиссия для обследования территории и организации помощи. Решения будут приниматься по результатам этого выезда."