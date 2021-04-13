Вологжанин отомстил родственникам, подпалив их машины

Сгоревший автомобиль Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде в начале апреля в 2 часа ночи полиции поступило сообщение о поджоге сразу двух автомобилей с помощью горючей жидкости: во дворе дома № 11 Б на улице Псковской пылали Дэу Матиз и ВАЗ-2112. Машинам разбили стекла камнем, облили салон и подпалили.

Собственниками авто оказались сорокалетние супруги. Ущерб они оценили в 140 тысяч рублей. Правоохранители стали искать преступника по горячим следам. В районе ЧП был замечен 34-летний мужчина, который перебегал дорогу с нарушением ПДД. На допросе подозреваемый сознался в поджоге. Оказалось, что машины принадлежат его сестре и зятю.

Мужчине не удалось уйти незамеченным Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Ту ночь вологжанин бурно отдыхал в клубе, выпивал и в какой-то момент вспомнил о конфликте с родственницей. Мужчина озлобился и кинулся мстить: дома взял горючую жидкость и зажигалку.

Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.