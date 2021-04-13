В реке Вологде уровень воды высокий, но не критический

Михальцевская плотина сейчас никак не влияет на уровень воды Фото: Ольга Кузнецова

Подтопит или нет? Уже несколько дней вологжане живут в напряжении, пытаясь предугадать ситуацию с прохождением паводка. Вологжанам памятны подтопления, когда в воде оказались дачи и жилые дома.

С этим вопросом журналисты обратились к специалистам, приехав на знаменитую Михальцевскую плотину. Андрей Макаровский, директор МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» сообщил, что уровень воды достиг отметки близкой к критической - 110,1 метра. При 112,2 вода окажется на улицах Заречья. А подтопление дач начинается с отметки 111,2 метра.

Хотя толщина льда зимой была более полуметра, сейчас большой опасности для плотины он не представляет Фото: Ольга Кузнецова

В последние дни рост уровня воды в реках Тошне и Вологде замедлился. Если ранее вода прибывала по 30, и даже 36 см в сутки, то за последние 24 часа вода поднялась на 24 см. Напомним, накануне рост составил 24 см.

Вверх по течению от плотины еще стоит лед Фото: Ольга Кузнецова

Андрей Макаровский рассказал журналистам, как функционирует плотина.

- В настоящее время затворы полностью подняты, плотина практически никак не влияет на уровень воды, - заверил он.

Действительно, все 4 затвора подняты, уровни если чуть и отличаются в верхнем и нижнем бьефе, то лишь из-за наличия льда в одном из них.

"Скорее всего, уровни воды этой весной не достигнут критической отметки. Хотя возможно небольшое подтопление участков в Баранково", - высказал свое мнение Андрей Макаровский. Резкий подъем возможен, пожалуй, лишь если пройдут обильные дожди.