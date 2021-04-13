В Череповце прошел ретро-пробег

Старт был дан от железнодорожного вокзала. Фото ЧМО

Марафон ретро-машин прошел в Череповце. Он был посвящен юбилею Череповецкого музейного объединения. Среди раритетов - «Урал», «Москвич — 401», «Москвич — 421», «ГАЗ — 21» и «Мерседес».

Пробег стартовал с железнодорожного вокзала. По пути кавалькада подъехала к Детскому музею и музею Милютина, посетили музей Верещагиных и дворик Камерного театра.

С автомобилями охотно фотографировались все желающие.

Символично. что пробег состоялся в День космонавтики.

В середине 60-х город металлургов посетили яркие представители советской космонавтики: Алексей Леонов и Павел Беляев. Часть кортежа составляли такие же машины, как у некоторых участников пробега, сообщает Город Че.

Автопробег привлек большой интерес череповецкой публики. Было очень много желающих прикоснуться к автомобилям, отражающим стиль и характер ушедшей эпохи.