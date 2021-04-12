Мужчина упал замертво на улице Кирова

Фото: Влада Метелкина, портал Город Во

Тело мужчины обнаружили днем, 12 апреля, около 15:30 на тротуаре на улице Кирова областного центра. Возле перекрестка с улицей Ленинградской лежал мужчина, на вид около 40 лет.

Как сообщает портал "Город Во", прохожие вызвали полицию. На место происшествия выезжали спецслужбы — полиция и следственный комитет. Тело увезли в морг. Обстоятельства происшествия и причина гибели человека выясняются.

Как сообщает пресс-служба УМВД, это вологжанин, житель областного центра, 1979 г.р.. Травм, признаков насильственной смерти не обнаружено. Причину гибели установит экспертиза.