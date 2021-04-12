В Череповце кронированные деревья не будут выглядеть обрубками

Фото со страницы мэра

В Череповце мэр сообщил радостную весть. Наконец-то город перестанут обезображивать обрубками деревьев. «Специальная бригада из „Спецавтотранса“ будет подстригать деревья так, чтобы они не выглядели жертвами падающего самолёта», - сообщил Вадим Германов на своей страничке.

Дело в том, что раньше коммунальщики должны были блюсти безопасность: обрезали деревья, чтобы ветки не упали никому на голову. Так как специальных навыков, чтобы выбирать и отпиливать опасные ветки, формировать красивую крону у них нет, то рабочие просто обрубали ствол дерева. Это уменьшает срок жизни деревьев, так они еще быстрее становятся источником опасности, не говоря о том, что после такого "кронирования" (на деле называется это топпингом) выглядит дерево просто жутко, особенно без листвы. Такая печальная ситуация наблюдается по всей России.

На самом деле существуют профессионалы в такой работе с деревьями. Они называются арбористами. Теперь в Череповце чиновники будут практиковать формовочную обрезку деревьев. Однако УК и другие организации сами обрезают деревья у своих домов. Вот тут уже слово остается за жителями.

Существует огромный арсенал средств по работе с деревьями в городе, просто нужно найти достойного специалиста, ведь в этой работе миллион нюансов. Если растение сохнет, возможно его надо подкормить? Можно проредить крону, если листва мешает свету попадать в окна или дерево слишком качается на ветру. Цепляет провода - подойдет санитарная обрезка, лезет в окна - формовочная. Не позволяйте уродовать свой город. Ведь потом обезглавленные деревья даже начинают рисовать дети...