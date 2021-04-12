Мэр Вологды попросил вологжан определиться с желаниями

Череповецкий фонтан

Сегодня во время прямого эфира у мэра Вологды местные жители спросили, когда будет построен обещанный губернатором в 2018 году светодинамический фонтан.

Сергей Воропанов сообщил, что помнит такой разговор, такую тему обсуждали на градсовете. Однако, сами вологжане прохладно отнеслись к идее потратить 80 млн из областного бюджета на фонтан — все-таки в городе и с остальными вопросами не все гладко. "Вы уж тогда определитесь, вам нужен этот фонтан или не нужен?", — заявил Воропанов.

Вологжане действительно чаще всего просят построить мосты, победить пробки и ДТП, убрать грязь и летящую пыль, залатать ямы и сделать тротуары проходимыми, хотя бы заставить собачников убирать за своими питомцами. Остро стоит вопрос с общественным транспортом. Это все не говоря о здравоохранении и других сложных темах.