Наркоман-водитель, покалечивший детей в день рождения, сядет

Место ЧП Фото: по Череповцу ОГИБДД

В Череповецком городском суде огласили приговор водителю-наркоману, который на своей Kia Magentis проехал на красный свет. Автомобиль 3 октября 2020 года влетел в Toyota RAV4: пострадали пятеро, в том числе трое детей. Третьей пострадавшей девочкой оказалась пятилетняя дочь наркомана - она и еще одна несовершеннолетняя попали в реанимацию.

Как сообщил адвокат пострадавшей девочки, обвиняемый получил 4 года лишения свободы в колонии-поселении. Он заявил, что это недостаточное наказание, ведь один ребенок стал инвалидом, а второму нужна длительная реабилитация. Дети получили страшный стресс и травмы, не могут заниматься спортом. Девочки ехали с праздника, с дня рождения... Одной исполнилось 8 лет, второй школьнице было 7. Дочь виновника аварии больше не может ходить.

Прокурор просила 5 лет в колонии общего режима, зато в поселении можно работать, а значит и выплачивать компенсации, которые составили более миллиона рублей. Еще три года после освобождения он не сможет водить автомобиль.

ДТП произошло на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Раахе. Мужчина факт употребления наркотиков не признал, экспертиза же утверждает обратное. Решение еще может быть обжаловано.