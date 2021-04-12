В Вологде пенсионерка сломала ребра в троллейбусе

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В Вологде в центре города 62-летняя вологжанка не устояла на ногах в троллейбусе. Транспорт только отъезжал от остановки. Женщина упала и сломала ребра... Ее госпитализировали медики. На месте работают госавтоинспекторы. Инцидент произошел в 9:40 у дома №39 по улице Мира.

Как сообщает ГИБДД, за рулем общественного транспорта находилась 49-летняя женщина.

Буквально несколько дней назад женщина вылетела с сидения автобуса на повороте - ее госпитализировали медики прямо с места ДТП, а месяц назад пенсионерка рухнула во время экстренного торможения. Неудивительно, что вологжане стараются сделать все, только бы пересесть на личный транспорт. Это в свою очередь провоцирует увеличение количества ДТП, заторов и повышение загазованности города.

Общественный транспорт должен быть безопасным, доступным, комфортным, чистым, ходить часто и предсказуемо, проезжать быстро и без пробок - ведь он перевозит максимальное количество людей. Череповец закупает автобусы и трамваи, жители Вологды о таком мечтают поколениями.

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