В Сокольском райпо не платили сотрудникам

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Работница Сокольского районного потребительского общества пожаловалась правоохранителям, что она не может получить свою зарплату с прошлого года. При проверке оказалось, что без зарплаты остались как минимум 5 сотрудников организации, в том числе и бывших. Возбуждено уголовное дело по статье

Подозреваемой выступает председатель общества - 53-летняя сокольчанка. Следователи пришли к выводу, что имея финансовую возможность заплатить сотрудникам, женщина с ноября 2020 по февраль 2021 года не выдала причитающуюся наличность за октябрь 2020 года в полном размере. Задолженность перед работниками составила не менее 1 млн. рублей.

На данный момент устанавливается полный круг потерпевших по делу и другие обстоятельства дела, организовывается погашение этой задолженности. "Расследование продолжается", - сообщает пресс-служба СУ СК по Вологодской области.