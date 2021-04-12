Вологжанину удалось сломать барную стойку

Мужчина стал себя вести странно

В Вологде на улице Северной произошел неприятный инцидент. В 6 утра посетитель распивал в зале алкогольные напитки, а через какое-то время стал странно себя вести. Администраторша заведения попросила пьяного клиента уйти, но тот ответил агрессией. Уходить мужчина не собирался.

В пылу алкогольного бреда он сломал барную стойку и все-таки ретировался. Ущерб оценили в 2 тысячи рублей. На место выехали сотрудники Росгвардии. Правоохранителям удалось задержать 25-летнего дебошира в микрорайоне. Вологжанина доставили в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Вологодской области.