Сокольчанин унизил человека в соцсети и теперь выплатит 10 тысяч штрафа

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В Соколе местного жителя призвали к ответственности за экстремистский комментарий в социальной сети. Прокуратура выявила факт правонарушения в результате проверки.

Оказалось, что мужчина написал в сообществе "Сокольские сплетни“ нелестный комментарий к одному из постов. Сама запись была предоставлена для всеобщего обсуждения, но сокольчанин вышел за рамки приличий.

Лингвистическая экспертиза подтвердила, что данное сообщение было направлено на унижение достоинства человека по признакам происхождения и национальности. Теперь обидчик заплатит 10 000 рублей штрафа. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Вологодской области.