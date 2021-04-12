Вологодским пожарным пришлось тушить квартиру дважды

Серьезный пожар произошел без ведома хозяйки Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде в минувшие выходные квартира 44-летней женщины горела дважды. На первый вызов специалисты МЧС выехали в воскресенье утром. Площадь возгорания составила всего полметра: пострадала наружная отделка входной двери и линолеум. Причина пожара пока устанавливается. Дверь демонтировали.

Обугленную дверь демонтировали и вынесли на улицу Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Второй раз пришлось тушить жилплощадь уже в час ночи. Загорелось 5 квадратных метров, уничтожена мебель, постельные принадлежности. Из дома среди ночи эвакуировано 15 человек, включая 5 детей при помощи спасательного устройства. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Вологодской области. Пожар ликвидировали 12 единиц техники, 34 человека личного состава. Причиной ЧП называют неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Как выяснилось, собственницы в тот день дома не было, а квартира находится на первом этаже в здании бывшего трехэтажного общежития коридорного типа 1962 года постройки.

За минувшие сутки ликвидировано 17 пожаров, из них 3 пала сухой травы и 4 возгорания мусора. Спасено 15 человек.