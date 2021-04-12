Губернатор Вологодчины выпустил подкаст

Губернатор Олег Кувшинников Фото: Правительство Вологодской области

Губернатор Вологодской области выпустил первую запись своего подкаста. Длительность - 9 минут. Как пояснил Олег Кувшинников, новый формат позволит узнать о самых интересных новостях региона из первых уст. Чиновник попросил предлагать свои темы и задавать важные вопросы в комментариях к его записи.

Первый эфир посвящен теме безопасности детей: какие меры пора предпринять ради детей, как помочь приемным родителям устроить ребят в детсады и многое другое. Эти вопросы с губернатором обсудила детский омбудсмен Ольга Смирнова.

«Аудио не отвлечет от дел, а вы будете в курсе событий», - подытожил губернатор.