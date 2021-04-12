В Вологде пожарные дважды в сутки тушили одну квартиру

В Вологде два раза за сутки горела квартира вологжанки. В доме проводилась эвакуация. ЧП случилось в доме на Осановском, 9.

В одной из квартир на 1 этаже трехэтажного дома, где проживает 44-летняя вологжанка, утром в воскресенье загорелась входная дверь. На место выехали пожарные - 6 единиц техники. Дверь была повреждена, пострадала наружная отделка и линолеум.

В ночь на понедельник - около часа ночи 12 апреля, вновь поступил вызов на этот же адрес.

На место выезжали 34 человека и 12 единиц техники, горела квартира - огнем повреждены диван, мебель.

Из-за задымления на улицу вывели жильцов - с помощью спасательного устройства эвакуировано 10 взрослых и 5 детей. К счастью, никто не пострадал.

Как пояснили в ГУ МЧС РФ по Вологодской области, причиной ночного переполоха стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. А вот кто поджег входную дверь - предстоит еще выяснить.