В Вологде подтопило дачи в Екимцево и Молочном

В Лукьяново ситуация пока в норме Фото: Ольга Кузнецова

В Вологде половодье. Сегодня уровень воды в реке уже поднялся на 17 сантиметров, а вчера на 25. В центре начался ледоход, хотя река и вскрылась достаточно рано.

Ситуация в Молочном. Фото Ильи Соколова из чата baza.net

На данный момент уровень воды составляет 109,86 сантиметров, а дачи и окраины города начнет подтапливать от 110,2 метров. В городе же критическая отметка 112,2 метра по Балтийской Системе. Об этом сообщил GorodVo.

Екимцево. Фото Александры Кошиной из чата baza.net

Однако уже сейчас жители Молочного и Екимцево жалуются, что их участки затопило. Вероятно, ситуация будет только хуже - cнега на полях и дачах еще много. В Лукьяново вода пока не дошла до участков, хотя уровень воды уже достаточно высокий. Вчера там сгорела дача.