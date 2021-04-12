Вологде нужны доноры крови

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В областной столице недостаток крови. Медики просят доноров посетить Вологодскую областную станцию переливания на Ветошкина, 55: не хватает материала I (-), II (+) и III (-) групп.

Для прохождения процедуры необходимо быть совершеннолетним и весить более 50 кг, пройти обследование состояния здоровья. Записаться можно на сайте учреждения или по телефонам: 75-05-42, 56-23-22. Доноров принимают с 08:00 до 13:00 в будни. Нужно не забыть взять с собой паспорт и СНИЛС.

Сдача крови занимает 5-10 минут. Компенсация из федерального бюджета составляет 600 рублей. За вторую и последующую донацию город дополнительно выплачивает еще по 500 рублей.