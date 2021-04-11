В Вологде сгорел дачный дом в Лукьяново

Когда прибыли пожарные, огонь уже вырвался наружу
Фото: Иван Чухнин
В Вологде произошел пожар - сгорела дача в Лукьяново. ЧП случилось около 13 часов в СНТ "Радуга". Проезд в кооператив был затруднен, так что пожарные автомобили так и не смог ли доехать до места. Пожарные были вынуждены тянуть водовод.
В этот день в кооперативе после зимнего отключения включили электричество, буквально в это время соседи заметили дым, который шел со второго этажа деревянной дачи. Они и вызвали пожарных. Попытки потушить возгорание своими силами не принесли результата.
До дома пожарные доехать не смогли
Фото: Иван Чухнин
По всей вероятности, причиной стала неисправность проводки на вводе в дом, произошло короткое замыкание.
Зеваки оставили технику на дороге, загородив проезд спецтехнике
Фото: Иван Чухнин
В результате пожара дом сгорел полностью. Хозяев не было на даче, никто не пострадал. Материальный ущерб устанавливается. Строение и имущество были не застрахованы.
Пожарным пришлось тянуть водовод.
Фото: Иван Чухнин
Дача сгорела в СНТ"Радуга", в Лукьяново