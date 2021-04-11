В Вологде с 8 этажа выкинули собаку

Фото очевидцев, группа ВК ТОС "Охмыльцево"

В Вологде очевидцы сообщили, что из окна многоэтажки, выходящего на парковку, выкинули живую собаку. Трагедия произошла прямо на глазах гуляющих детей днем 10 апреля у дома 26 «А» по Окружному шоссе. Предположительно убийцы живут в 4 подъезде на 8 этаже.

В соцсетях сообщили, что собака погибла от полученных травм на месте. Вероятно, это был еще щенок. Теперь активисты собираются подать заявление в полицию и ищут как можно больше свидетелей того, что животное силой выкинули с высоты.

Жители дома написали, что у них размещены видеокамеры: можно вычислить, кто выгуливал щенка раньше.