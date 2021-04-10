В Вологде горели гаражные боксы, едва не погиб человек

Внутри вЫгорел гаражный бокс Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде горели гаражи. ЧП произошло 9 апреля в 21 час 50 минут в кирпичных гаражных боксах в ГСК «Текстильщик -90» на улице Петрозаводской.

Площадь пожара - 72 квадратных метров. В одном из боксов частично уничтожена обшивка и доски пола каркасной конструкции, в части бокса конструкции потолка (бревна, доски) глубоко обуглены..

Пожарными был обнаружен без сознания арендатор гаражных боксов, мужчина 1965 года рождения. Он был вынесен на свежий воздух и передан сотрудникам скорой помощи. Мужчина был госпитализирован в областную больницу с диагнозом «отравление угарным газом».

Как сообщает пресс-служба МЧС, причиной,предположительно, может быть нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи либо неисправность дымовой трубы. На место выезжало 6 единиц техники, 16 человек личного состава.