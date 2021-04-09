В Вологде пропал мужчина

Андрей Калачиков пропал 26 марта Фото: ВРОО ПСО "Ты не один"

В областной столице разыскивают 49-летнего Андрей Калачикова. Он ушел в 6 часов вечера 26 марта из дома на улице Преображенского и больше не выходил на связь.

Мужчина ростом 170-175, худощавый, темно-русые короткие волосы, светлые глаза. Андрей был одет в черную куртку на молнии с капюшоном, черные брюки и черные полусапоги.

Если у вас есть информация о местонахождении пропавшего, позвоните волонтерам ПСО "Ты не один" по телефону 8 (911) 505-68-98 или в полицию 102.