В Вологде-реке стремительно растет уровень воды

Фото: Ната Сучкова

До уровня подтопления дач и городских окраин осталось около 1 метра

В Вологде обеспокоены жители - уровень воды в реке стремительно растет. Накануне шел дождь, снег и дождь стал стремительно таять.

Уровень реки Вологды каждый день прибывает больше, чем на 30 сантиметров. За последние сутки - на 36 сантиметров. На данный момент уже превышена отметка 109 метров по Балтийской системе. Критическим для всего города является уровень воды свыше 112 метров.

А вот до подтопления дач осталось совсем немного - около 1 метра. При отметке 110,2 метра в воде окажутся окраины города, сообщает Город Во. Решающим окажутся два ближайших дня.