В Вологде-реке стремительно растет уровень воды

Фото: Ната Сучкова
До уровня подтопления дач и городских окраин осталось около 1 метра
В Вологде обеспокоены жители - уровень воды в реке стремительно растет. Накануне шел дождь, снег и дождь стал стремительно таять.
Уровень реки Вологды каждый день прибывает больше, чем на 30 сантиметров. За последние сутки - на 36 сантиметров. На данный момент уже превышена отметка 109 метров по Балтийской системе. Критическим для всего города является уровень воды свыше 112 метров.
А вот до подтопления дач осталось совсем немного - около 1 метра. При отметке 110,2 метра в воде окажутся окраины города, сообщает Город Во. Решающим окажутся два ближайших дня.