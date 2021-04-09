На Вологодчину завезли 16 200 доз ЭпиВакКороны

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В Вологодскую область 9 апреля привезли 16 200 доз однокомпонентной вакцины "ЭпиВакКорона". Препарат хранится при +2.. +8 °С, его проще чем "Спутник V" транспортировать, поэтому в первую очередь вакцина отправится в районы. Об этом рассказал губернатор Вологодчины.

Прививки будут делать в стационарных и мобильных ФАПах и амбулаториях. Всего необходимо вколоть их две с интервалом 2-3 недели. Вакцину на данный момент распределяют по центральным районным больницам. В крупных городах региона продолжат прививать "Спутником V". Сейчас работает 78 прививочных пунктов, план по вакцинации от коронавируса выполнен на 9%.

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